"Estou sem chão, arrasado, devastado": Filho de Rita Lee reage à morte da mãe nas redes sociais

Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão à frente do seu tempo", começa por escrever o filho da artista.João Lee lembra a mãe como a sua grande heroína e garante que tinha uma admiração infinita. "Que honra e privilégio ser seu filho"."Estou sem chão, arrasado, devastado", acrescenta.O velório da cantora vai ser aberto ao público e decorrerá no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, esta quarta-feira.