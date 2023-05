Morreu a cantora brasileira Rita Lee

Rita Lee, estrela do rock brasileiro, morre aos 75 anos, informa a família em comunicado. A cantora brasileira foi diagnosticada com cancro de pulmão em 2021 e estava a fazer tratamentos contra a doença."Comunicamos o falecimento de Rita Lee, na sua residência, em São Paulo, no final da noite de segunda-feira, cercada de todo o amor da sua família, como sempre desejou", escreveu a família em comunicado.O velório da cantora vai ser aberto ao público e decorrerá no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, esta quarta-feira.Rita Lee nasceu em São Paulo, em 1947, e começou a dar os primeiros passos no mundo da música em criança. Na infância teve aulas de piano com a pianista clássica brasileira Magdalena Tagliaferro.Antes de se lançar numa carreira a solo, Lee fazia parte da banda de rock "Mutantes". O grupo era composto também por Sérgio Dias e Arnaldo Baptista - com quem a cantora tinha uma relação.Foi o fim do casamento com o cantor brasileiro, em 1972, que motivou a saída de Rita Lee da banda.O primeiro álbum a solo, mas ainda gravado com os "Mutantes", foi lançado em 1970. Em 1972 lançou "Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida".Antes de apostar numa carreira a solo, Rita Lee integrou a banda "Tutti Frutti". Com o grupo, também de São Paulo, a cantora lançou cinco álbuns.A partir de 1979 a artista falecida voltou a dedicar-se à carreira a solo, muito apoiada pelo companheiro Roberto de Carvalho, com quem acabaria por casar.O álbum homónimo "Rita Lee", lançado em 1979, foi um dos mais bem sucedidos da cantora e conta com um dos êxitos mais ouvidos da brasileira, a canção "Mania de Você".Em 1985 a cantora subiu ao palco do primeiro Rock in Rio da história, no Rio de Janeiro, para cantar músicas do álbum "Rita e Roberto", com Roberto de Carvalho.A carreira de Rita Lee ganhou bastante popularidade e a cantora é considerada uma das figuras do Rock brasileiro. Em 2001 foi distinguida com um Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa.A cantora retirou-se da atividade musical em 2012, depois de 34 álbuns a solo. O último álbum de músicas inéditas saiu nesse ano.A cantora admitiu numa autobiografia a luta que travou contra o alcoolismo. Na mesma biografia Rita Lee admitiu ter sido abusada sexualmente por um homem que foi a casa de sua mãe arranjar uma máquina de costura, quando tinha seis anos.