Estreias de verão levam famílias de volta às salas de cinema

As férias escolares estão a chegar e vêm aí bons motivos para recuperar as idas em família ao cinema, com vários filmes de animação e fantasia para todas as idades. Em julho (dia 1) chega às salas a segunda aventura dos ‘Croods’. Em ‘Uma Nova Era’, o clã pré-histórico procura um lugar para viver e acaba por encontrar o sítio perfeito. Até conhecer os vizinhos, os Megamanos, que se acham mais evoluídos.









Dia 15 chega a sequela de ‘Space Jam’, que mistura personagens dos Looney Tunes com algumas das maiores estrelas da NBA, entre as quais Michael Jordan ou LeBron James.

A encerrar o mês de julho está ‘Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva’ (dia 29), com Dwayne Johnson e Emily Blunt a viverem uma aventura cheia de perigos na selva amazónica. Um filme do realizador de origem catalã Jaume Collet-Serra (‘Noite em Fuga’, ‘The Commuter’ e ‘Águas Perigosas’) que conta ainda com Paul Giamatti e Edgar Ramirez nos principais papéis.





Em agosto, o destaque vai para ‘Hotel Transilvânia: Transformania’ (dia 5). Desta feita, graças a uma invenção do caçador de vampiros Van Helsing, Drácula e os seus amigos tornam-se humanos, enquanto Johnny se transforma num monstro. Dia 19 é a vez do filme ‘Patrulha Pata’ chegar ao cinema e fazer as delícias dos mais pequenos.





Por fim, a 30 de setembro, oportunidade para assistir a ‘Boss Baby: Negócios de Família’, a sequela da comédia da DreamWorks Animation nomeada para um Oscar.