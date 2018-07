Eunice Muñoz faz 90 anos. Recorde os amores da atriz e o drama da doença

Artista é um ícone do teatro e televisões nacionais.

14:08

Eunice Muñoz celebra esta segunda-feira 90 anos de vida. A lendária atriz do teatro nacional tem uma das mais longas carreiras do nosso país, contando já com uns impressionantes 77 anos dedicados à arte da representação.Na vida pessoal, Eunice viveu grandes amores ao longo das décadas; com apenas 19 anos, em 1947, casou-se com o arquitecto Rui Ângelo de Oliveira do Couto, de quem teve uma filha. Em 1956, casou pela segunda vez, com o engenheiro Ernesto Borges, tendo 4 filhos deste casamento. Nos anos 60, casou pela terceira vez, com o poeta António Barahona da Fonseca, de quem teve outra filha.Sofreu ainda um duro golpe recentemente: em 2013 foi-lhe diagnosticado um cancro na tiróide, e esteve muito perto de perder a voz, um dos instrumentos mais preciosos da sua profissão. Acabou por se submeter a tratamentos de quimioterapia e conseguiu recuperar a saúde, avança a Flash