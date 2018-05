António Costa falou à entrada da Altice Arena para a final da Eurovisão.

Por Lusa | 12.05.18

O primeiro-ministro português, António Costa, destacou este sábado que a "capacidade organizativa do país" ficou mais uma vez demonstrada com a organização do Festival Eurovisão da Canção, cuja final decorre hoje em Lisboa.

António Costa falava aos jornalistas momentos antes de entrar para a Altice Arena, no Parque das Nações, onde decorre desde as 20h00 a final da 63.ª edição do concurso e à qual irão também assistir os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, das Finanças, Mário Centeno, e da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

"Foi um momento extraordinário para demonstrar a capacidade organizativa do nosso país de acolher eventos desta dimensão. (...) Já tínhamos tido oportunidade, aqui, há 20 anos, com a Expo'98, depois o Euro2004. Seguramente a Eurovisão é um dos grandes momentos que demonstra a capacidade de organização e de acolhimento dos portugueses", afirmou.