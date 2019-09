Exposição em Lisboa ‘revela’ segredos de Harry Potter

Foi em 2001 que um rapaz de nome Harry Potter, um miúdo aparentemente normal que vivia com os tios nos subúrbios de Londres, mas afinal de contas era um bruxo, invadiu irremediavelmente o mundo da sétima arte.De lá para cá, o universo fantasioso, mágico e imaginário de Harry Potter tem feito parte da vida de milhões de crianças e jovens em todo o mundo.Alguns dos adereços originais e cenários mais famosos da saga vão poder ser vistos, pela primeira vez, ao vivo entre nós, na exposição ‘Harry Potter: The Exhibition’, que chega a Portugal no dia 16 de novembro e que estará patente no Pavilhão de Portugal até 8 de abril. Os bilhetes são colocados à venda a partir das 10h00 de hoje.A exposição decorre numa área de 1500 metros quadrados, onde é possível desfrutar de ambientes dramáticos e fantásticos, inspirados e recriados nos cenários das filmagens de Hogwarts, tais como: o Great Hall, a cabana de Hagrid e a sala comum de Gryffindor.Durante a visita, os fãs terão a oportunidade de ver os adereços e trajes mais icónicos, entrar na área Quidditch e lançar a Quaffle, visitar a cabana de Hagrid e encontrar criaturas mágicas, como as Buckbeak e a aranha gigante Acromantula.Pelo caminho é ainda possível ver objetos utilizados na saga de Harry Potter, incluindo a varinha e os óculos de Harry, trajes do baile Yule e muito mais.A exposição apresentou-se em 2009, em Chicago, e tem sido um sucesso por todas as cidades por onde tem passado.