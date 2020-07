Faith No More e The Strokes confirmados no NOS Alive 2021

Há novas razões para regressares ao Passeio Marítimo de Algés em julho de 2021! ?? @thestrokes, @FaithNoMore, @thelumineers, @LaRoux, @TomMisch e Manel Cruz estão confirmados para a 14ª edição do #NOSAlive.



Faith No More e The Strokes foram esta quinta-feira confirmados na edição de 2021 do NOS Alive.A banda de Mike Patton sobe ao palco no mesmo dia em que os Da Weasel se reúnem. No palco secundário, no dia 10, tocam também Parcels e Caribou.Numa publicação no Twitter, a organização do festival confirmou ainda a presença de The Lumineers, LA Roux, Tom Misch e Manel Cruz.Em atualização