"Obrigada por todo o amor no meu aniversário. Espero que estejam todos bem durante este momento de 'loucura'. Gostaria de agradecer aos profissionais de saúde, que nos mantêm a salvo enquanto arriscam as próprias vidas. São verdadeiros anjos", pode ler-se na legenda da publicação.

Adele completou 32 anos esta terça-feira e, como forma de comemorar o seu aniversário num momento em que se encontra em confinamento devido à pandemia do coronavírus, a artista partilhou com os fãs uma fotografia onde lhes agradece todos os 'mimos' que recebeu no aniversário, desejando que todos se encontrem bem.Apesar das bonitas palavras, o que deu que falar foram mesmo as formas da cantora, que apareceu irreconhecível. Mais magra, com as feições diferentes e uma roupa bastante ousada, gerando vários comentários de surpresa."Estás maravilhosa", lê-se num dos comentários de um dos seguidores da artista.