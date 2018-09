Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa "Os Melhores Anos" celebrou 25 anos com animação e glamour

Evento contou com António Zambujo a dar música e um desfile de moda assinado por Fátima Lopes.

15:34

O desfile de moda assinado por Fátima Lopes e a atuação musical de António Zambujo marcaram mais uma edição da festa Os Melhores Anos, que voltou a ser um sucesso, em Viseu.



"Apresentei uma coleção de inverno 2018/2019 para todos os estilos. Desde o casual, à toilete ate à alta costura. Foi a primeira vez que aqui estive e adorei", afirmou ao CM a estilista Fátima Lopes.



A festa, que celebrou 25 anos, contou com caras bem conhecidas do mundo do espetáculo, entretenimento, política e da televisão. Marques Mendes, Manuel Serrão e Teixeira dos Santos foram alguns dos convidados.



"Viseu sabe receber e esta é mais uma prova disso. Aqui todos somos mais felizes", disse o presidente da câmara Almeida Henriques.



Caras bonitas, animação e glamour marcaram a noite que durou até altas horas da madrugada.