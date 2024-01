Os britânicos James são a mais recente confirmação para a ‘festa’ dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa, que se realiza a 15, 16, 22 e 23 de junho. O grupo sobe a palco no dia 22. Além de velhos êxitos, como ‘Sit Down’, ‘Sometimes’, ‘Laid’ e ‘Born of Frustration’, a banda apresentará o seu novo álbum, ‘Yummy’ (sai em abril).









