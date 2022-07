É grande o contentamento de Álvaro Covões, em vésperas do regresso do Nos Alive, que arranca esta quarta-feira em Oeiras. Depois de duas edições adiadas, por causa da pandemia, o responsável da promotora Everything is New diz esperar 210 mil pessoas nos quatro dias de festa no Passeio Marítimo de Algés e tem razões para estar otimista: dos quatro dias do festival, já só há bilhetes para dois (quarta e quinta-feira).









O cartaz justifica o entusiasmo: Metallica, The Strokes, Da Weasel, Florence + The Machine, Imagine Dragons e alt-J são alguns dos nomes que vão passar pelo recinto, que volta a estar dividido em sete espaços de atuação, incluindo um coreto, um palco que reinventa uma casa de fados e ainda outro dedicado à comédia.

“Foram muitas noites em branco à espera deste momento”, admite Álvaro Covões. “Este é um sonho que demorou, e é muito importante para a indústria, mas só em 2023 é que vamos perceber o verdadeiro impacto da pandemia”. Segundo o promotor, neste interregno muitas empresas do entretenimento, organização de eventos e restauração contraíram dívidas para se manterem em funcionamento, e caso “não consigam reequilibrar-se financeiramente no ano que vem, poderão não estar cá.”





O festival vai cumprir a 14ª edição até sábado, estando previsto um total de 165 atuações, num recinto que que não sofreu grandes alterações, mas que, para conforto do público, trará nova distribuição dos pontos de acesso a casas de banho.







pormenores

Stormzy cancela atuação







Leia também Pandemia adia festival Alive pela segunda vez O rapper britânico Stormzy cancelou a atuação que tinha prevista para o Alive, no próximo dia 8 (o mesmo dia de Metallica e Royal Blood). Será substituído pelo rapper britânico AJ Tracey, que atua pela 1ª vez no festival.

Reforço nos transportes



Segundo Álvaro Covões, durante o evento haverá reforço de transportes públicos, prolongamento de horário dos comboios da CP e disponibilização de autocarros da Carris à saída do recinto (para três destinos).





Preços dos bilhetes



O bilhete diário para ir ao Alive custa 69 euros, sendo que o passe de dois dias tem um valor a partir dos 136 euros. Para ir três dias o custo é 159 euros e quatro dias é 189 euros.