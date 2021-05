Pandemia adia festival Alive pela segunda vez

Após muitas dúvidas e especulações está oficialmente confirmado: o festival NOS Alive fica adiado para 2022. A revelação surgiu, esta quinta-feira, através de uma nota emitida pela Everything is New, a promotora do evento. “Mantendo-se a situação pandémica atual que limita a circulação entre países, fica inviabilizada a maioria das digressões para o verão de 2021, o que nos obriga a adiar o festival para 2022”. É referida ainda que esta foi uma decisão muito ponderada. “Pela responsabilidade que temos para com a segurança de todos os fãs, artistas, patrocinadores, parceiros, fornecedores, equipas de segurança, limpeza e restauração, equipas técnicas e de produção, toda a equipa do NOS Alive e para com o País, é a [decisão] mais correta”.









O festival que decorre anualmente no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, na primeira quinzena de julho fica assim adiado para o próximo ano. As novas datas são 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022. Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021, que não se realizaram, ficam válidos para estas novas datas. A edição deste ano estava marcada para 7 a 10 de julho e do cartaz faziam parte os Red Hot Chili Peppers, Alt-J, The War on Drugs, The Lumineers, The Strokes, Da Weasel e Faith No More, entre muitos outros.

Recorde-se que o adiamento da edição de 2020 teve um impacto negativo de 60 milhões de euros e deixou mais de 5 mil pessoas sem trabalho, revelou Álvaro Covões, diretor da Everything is New.