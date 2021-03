"Há pessoas que não trabalham há mais de doze meses. Em breve teremos a falência de muitas empresas e trabalhadores liberais.” Quem o diz é Álvaro Covões, vice-presidente da Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos (APEFE) que, juntamente com outras associações, tem vindo a trabalhar com o Governo desde janeiro no sentido de encontrar um caminho para a retoma do setor. “Temos de encontrar uma solução”, afirma.









A ideia que está em cima da mesa é a realização de eventos-piloto que sirvam de teste, mas “o modelo em que estes se poderão realizar ainda é algo que está a ser estudado”, diz aquele responsável, que aponta as suas atenções para o próximo dia 11, quando o Governo anunciar o novo plano de desconfinamento. “Só podemos pensar em fazer eventos-piloto quando soubermos que vamos desconfinar, de outra forma até seria ilegal”, refere Álvaro Covões, lembrando que os testes servirão para toda a tipologia de eventos, dos corporativos aos desportivos.

Sobre se os recentes adiamentos do Primavera Sound e do Rock in Rio podem motivar a queda de todos os outros festivais de verão, aquele responsável lembra que cada festival tem as suas características, que assentam fundamentalmente em três logísticas: a logística própria, a dos fornecedores e a dos artistas.







saiba mais

87%



foi a quebra que o setor dos espetáculos ao vivo registou no ano de 2020. O valor ultrapassou os 90% no final do ano.





Festivais cancelados



Já vários festivais foram cancelados ou adiados em Portugal: o Sons de Vez, o Porta-Jazz, Às Vezes o Amor, o Primavera Sound e o Rock in Rio - Lisboa.





Exemplo estrangeiro



Os festivais Coachella (EUA) e Glastonbury (UK), dois dos maiores do Mundo, foram os primeiros a anunciar adiamento.