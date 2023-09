Terminou este sábado, em Faro, com atuações de Bárbara Tinoco, Ricardo Ribeiro, Quinta do Bill e Pedro Abrunhosa, entre muitos outros, mais uma edição (a 8.ª) do Festival F, que desta feita “registou 40 mil visitantes” e que encerra com “nível de satisfação alto”.“Mais do que os números, vemos felicidade estampada no rosto das pessoas – e é para isso que trabalhamos”, afirmou ao CM Paulo Santos, vice-presidente da autarquia local, promotora da iniciativa. As novidades introduzidas este ano – como “a melhoria da sinalética, a recuperação do artesanato e a implementação de um programa diversificado de animação de rua” – tiveram “feedback positivo por parte do público” e regressam para o ano, quando o Festival F voltar ao centro histórico de Faro, de 5 a 7 de setembro. Quanto ao cartaz, “há nomes, mas é prematuro anunciá-los nesta fase”.