O centro histórico de Faro recebeu ontem milhares de pessoas no primeiro dia oficial do Festival F, o último festival do verão. Depois de um mar de gente, quarta-feira, na abertura do evento para celebrar o Dia do Município de Faro com António Zambujo, Buba Espinho e Luís Trigacheiro, as portas abriram, uma vez mais, com um público muito variado, a responder à chamada.“Vemos muitas famílias e muita gente da região do Algarve, mas noto também um interesse crescente dos estrangeiros por este festival apesar de ser 100 por cento português”, disse aoPaulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro. É prematuro avançar ainda com números, mas, segundo aquele responsável, o evento deste ano - projetado para receber 15 mil pessoas por dia - “já está a superar as vendas do ano passado” (para ouvir estão 79 concertos em 9 palcos).