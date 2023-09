Cartéis de luxo na reta final da temporada taurina

A Praça de Toiros do Campo Pequeno acolhe esta quinta-feira

e sexta a tradicional Feira Taurina de Lisboa. O cartel

desta quinta-feira conta com os cavaleiros João Moura Caetano, Marcos Bastinhas e os matadores Morante de la Puebla

e Manuel Dias Gomes. Sexta-feira estarão nas lides os cavaleiros Luís Rouxinol, Pablo Hermoso, Duarte Pinto, Miguel Moura, Luís Rouxinol Jr. e Guillermo Hermoso. Mas até ao final de outubro (mês em que fecha a temporada tauromáquica) ainda há muito para ver.



No sábado, Sónia Matias, Ana Batista e Marcos Bastinhas integram o cartel da Corrida de Toiros da Nazaré; no domingo, João Moura comemora 45 anos de alternativa em Portalegre; e dia 12 arrancam as grandes corridas da Moita (até 16), sendo que no dia 14 é ali que João Ribeiro Telles inicia um périplo de 15 datas para assinalar 15 anos de alternativa. Dia 22 tem lugar a grande Corrida de Coruche e dia 29 a Corrida de Elvas, incluída na Feira Taurina de S. Mateus. Por fim, de 1 a 5 de outubro, a Praça de Vila Franca de Xira acolhe as corridas integradas na Feira de Outubro.