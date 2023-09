Para celebrar os seus 15 anos de alternativa – que se assinalam na presente temporada tauromáquica – João Ribeiro Telles decidiu escolher 15 praças, e 15 datas, para presentear o público com espetáculos que quer de grande qualidade, de molde a deixar “muitos milhares de aficionados” satisfeitos, com um “toureio de verdade”.





A primeira corrida desta série especial terá lugar na Praça de Touros da Moita (designada por Praça Daniel de Nascimento), no próximo dia 14 (quinta-feira), e nela o cavaleiro enfrentará seis touros de outras tantas ganadarias: Prudêncio, Veiga Teixeira, David Ribeiro Telles, António Silva, Fernandes de Castro e Passanha. O espetáculo, que tem início marcado para as 22h00, contará ainda com a participação dos Forcados do Aposento da Moita. João Ribeiro Telles promete ir revelando, gradualmente, as restantes praças onde deverá atuar até ao final desta série.