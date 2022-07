Nazaré inaugura temporada





A Praça de Touros do Campo Pequeno mostrou quinta-feira à noite que é a grande catedral da tauromaquia em Portugal. A primeira de escassas corridas da época na capital foi uma festa em que brilharam toureiros, forcados e o público, que mostrou a quem quer matar esta tradição cultural que as touradas são um dos maiores espetáculos populares deste País.A noite foi marcada pela alternativa de Joaquim Brito Paes, testemunhado pelo seu irmão António Maria, que também integrou o cartel da corrida. O jovem doutorando começou com algum natural nervosismo, mas mostrou arte e provou que merece ser cavaleiro tauromáquico.João Salgueiro, o outro veterano no evento, revelou classe e teve momentos sublimes .Numa noite de três famílias, o mais jovem do clã Ribeiro Telles, António Telles Filho fechou com chave de ouro. Um grande valor numa dinastia de talentos.Os grupos de Forcados de Montemor estiveram ao seu nível com três pegas competentes. Os Amadores de Lisboa cumpriram na primeira pega, tiveram uma segunda pega espetacular de Daniel Batalha e no último touro só conseguiram o intento na quinta tentativa.Uma noite de festa e de afirmação da tauromaquia em Lisboa, que Luís Pombeiro, o empresário que luta contra tantos obstáculos, bem merece.A Praça de Toiros da Nazaré inaugura hoje, às 22h15, a temporada de 2022. Do cartaz fazem parte os cavaleiros Luís Rouxinol, Francisco Palha e Andrés Romero. As pegas estarão a cargo dos Forcados Amadores de Portalegre, Caldas da Rainha e Académicos de Coimbra.