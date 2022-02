Temporada Tauromáquica de 2022 arranca esta terça-feira em Mourão

A temporada tauromáquica de 2022 em Portugal arranca esta terça-feira, em Mourão, no Alentejo.Os primeiros dois festivais taurinos, que integram a Feira Taurina de Mourão, serão em honra de Nossa Senhora das Candeias. A Feira é organizada pelo ganadeiro Dr. Joaquim Grave, com os lucros a reverterem, a favor do Abrigo Infantil local, revela em comunicado a Federação Portuguesa de Tauromaquia.Durante esta terça-feira vão marcar presença na praça os cavaleiros praticantes Joaquim Brito Paes, António Ribeiro Telles (filho), Tristão Ribeiro Telles, o novilheiro luso Diogo Peseiro e os espanhóis Manuel Perera e Erik Olivera.As três primeiras pegas da temporada estarão a cargo dos Amadores de São Manços, capitaneados por João Fortunato. Estão ainda previstos seis novilhos-toiros da ganadaria de Paulo Caetano para a lida.No próximo sábado, dia 5 de fevereiro, realiza-se um festival com nomes portugueses e espanhóis, entre eles, o espanhol Andrés Romero e o cavaleiro João Salgueiro da Costa. Na lide a pé vão estar os matadores de toiros Alvaro Lorenzo, David de Miranda, Diego Carretero e João Silva "Juanito"."Esperamos que 2022 marque o início do regresso à normalidade no setor cultural, pelo que esperamos a continuação da recuperação da atividade tauromáquica, depois das grandes restrições aos eventos que aconteceram nos últimos dois anos, devido à pandemia", afirmou o Secretário-Geral, Helder Milheiro, garantindo que "a cultura é segura".A época que agora se inicia termina a 1 de novembro.