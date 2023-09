Ator Danny Masterson condenado de 30 anos a prisão perpétua por violação de duas mulheres

O ator de "That '70s Show", Danny Masterson, foi condenado esta quinta-feira a uma pena de 30 anos a prisão perpétua por ter violado duas mulheres há cerca de 20 anos, num caso que suscitou controvérsia em torno da Igreja da Cientologia.Masterson parecia tranquilo enquanto as mulheres prestavam declarações sobre o impacto das vítimas. Foi-lhe dada a oportunidade de falar, mas recusou. "Eu perdoo-te. A tua doença já não é minha para a suportar", disse uma das vítimas.Danny Masterson conheceu as mulheres através da Igreja da Cientologia. As vítimas contaram que a organização as desencorajou de contactar as autoridades policiais. A Igreja da Cientologia negou esta alegação e disse que a religião de Masterson não deveria ter sido uma questão no caso.As mulheres disseram que Masterson as drogou e violou, em incidentes separados, entre 2001 e 2003, na casa de Hollywood Hills.Quando foi acusado pela primeira vez de agredir sexualmente várias mulheres, em 2017, Danny Masterson foi demitido da série da Netflix "The Ranch".