Polícia que confessou ser violador em série condenado a 36 penas de prisão perpétua

de Southwark, o agressor sexual usava o papel de agente da polícia para intimidar mulheres, tendo enviado a uma das vítimas uma fotografia da sua arma a dizer: "Eu sou o chefe".

O violador em série David Carrick que se aproveitava da função de agente da Polícia Metropolitana de Londres para assustar as vítimas, foi condenado a 36 penas de prisão perpétua, no Reino Unido, avança esta terça-feira a BBC.O homem, de 48 anos, terá de cumprir pelo menos 30 anos de prisão.David Carrick admitiu ter cometido 49 crimes dos quais estava acusado, sendo 24 deles violações, entre 2003 e 2020, cometidos na maioria em Hertfordshire, local onde vivia.De acordo com o tribunal