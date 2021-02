Com restrições e em formato online, devido à pandemia, o festival literário Correntes D’Escritas, na Póvoa de Varzim, vai manter a sua programação na edição deste ano, em que o principal mote será prestar homenagem ao escritor Luis Sepúlveda, que morreu no ano passado, vítima da Covid-19.O certame, que junta mais de 100 escritores de expressão ibérica, está agendado para os próximos dias 26 e 27 de fevereiro, e toda a programação andará em torno das obras de Sepúlveda. Recorde-se que o escritor chileno morreu poucos meses depois de ter participado no festival Correntes D’Escritas.