Depois de 50 edições em várias cidades do Brasil e quatro em Amarante, o Festival Mimo assenta arraiais este ano na cidade do Porto, entre esta sexta-feira e domingo. Trata-se de um evento diversificado que promove o acesso à cultura, sendo que todas as iniciativas são de entrada gratuita em vários espaços da cidade. “É um festival democrático, de alto padrão técnico e artístico, que aposta em muitas novidades e estende a sua programação para diversas partes do mundo”, refere Lu Araújo, da organização. “Aqui todos têm acesso à cultura e podem conviver com a cidade e com o seu património.”





Num festival multigénero e multicultural que conta com workshops, cinema, fóruns de ideias, videoartes, master classes e que abrange música clássica, indiana, africana ou árabe, destacam-se o brasileiro Chico César, ele que apresenta o novo disco ‘Vestido de Amor’ (esta sexta-feira no Largo do Amor de Perdição), Pedro Burmester & Quarteto de Cordas de Matosinhos (sábado na Igreja dos Carmelitas Descalços), Branko (sábado no Largo Amor de Perdição), e Maria João e Mário Laginha (domingo Pátio do Museu de História Natural e da Ciência).



Destaques

‘Chuva de Poesia’







‘Mulheres que Fazem Barulho’

Espetáculo visual que faz chover poemas impressos em papéis coloridos. Esta sexta-feira, às 16h00, na Livraria Lello.

Ana Deus, Lena D’Água, Mitó Mendes, e outras, juntam-se em palco. Sábado na Univ. do Porto.



‘Casa Comum Amazónia’



Projeto multicultural e multimédia sobre a Amazónia. Sábado no Museu de História Natural e da Ciência.