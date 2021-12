Se já é possível fazer um balanço deste ano terrível, ele incluirá a palavra "irrelevância". Ou em "a caminho da irrelevância" ou em "quase irrelevância". Só não se caiu na "total irrelevância" no panorama da cultura – enquanto setor enquadrável em políticas públicas –, porque a produção e a criatividade culturais não dependem do Estado, das instituições, do poder ou de qualquer sindicato dessas organizações vagamente representativas de artistas, intelectuais ou trabalhadores das diversas áreas.