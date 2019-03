Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival Rock in Rio Lisboa já tem datas para 2020 e confirma edição em 2022

Por Lusa | 19:48

O festival de música e entretenimento Rock in Rio regressará a Lisboa em junho de 2020 e garante nova edição em 2022, no Parque da Bela Vista, foi esta quinta-feira anunciado.



A nona edição do Rock in Rio Lisboa decorrerá repartida por dois fins de semana, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020.



A organização fez esta quinta-feira o anúncio das datas numa apresentação à imprensa, a propósito dos 15 anos da primeira edição do evento em Portugal, em 2004 no Parque da Bela Vista.



A empresa Galp entra como principal patrocinador do festival para as duas próximas edições.



O Rock in Rio é um evento de música e entretenimento criado pelo publicitário Roberto Medina e aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1985. A estreia do festival fora do Brasil deu-se em Lisboa em 2004. Desde 2011, o festival tem acontecido de forma intercalada entre os dois países.



Este ano, a edição no Rio de Janeiro decorrerá entre 27 de setembro e 06 de outubro com Drake, Foo Fighters, Iron Maiden e Bon Jovi entre os cabeças de cartaz. Tal como tem acontecido em anos recentes, terá música portuguesa, tendo sido anunciados os artistas Agir, Capitão Fausto, Carolina Deslandes, Blaya, Diego Miranda, Kura, Deejay Kamala e VanBreda.



Para assinalar os 15 anos do festival em Portugal e para antecipar o encontro entre artistas portugueses e brasileiros no Brasil, a organização anunciou esta quinta-feira uma série de concertos entre abril e maio no Capitólio, em Lisboa.



O primeiro concerto está marcado para 11 de abril, com os portugueses Capitão Fausto a tocarem com os brasileiros O Terno, grupo do qual faz parte o músico Tim Bernardes, que já se apresentou a solo anteriormente em palcos nacionais.



Seguir-se-ão atuações de Blaya com Lellê (dia 30 de abril), Agir com o brasileiro Rael - que integrou o projeto luso-brasileiro Língua Franca (dia 23 de maio), e de Carolina Deslandes com o trio de irmãos Melim (dia 28 de maio).



Cada um dos concertos terminará com atuações de Diego Miranda, Kura, Deejay Kamala e Van Breda.



De 31 de maio a 02 de junho, o Rock in Rio organizará ainda em Lisboa um encontro de 'gaming', tal como aconteceu no Parque da Bela Vista em 2018.



As celebrações dos 15 anos da estreia do Rock in Rio Lisboa terminam em setembro (de 06 a 08) junto à Torre de Belém com o espetáculo "Celebration", "numa simbiose de música, videomapping e o maior fogo-de-artifício jamais visto no Tejo".