Festival Theia celebra Jazz no feminino na Malaposta

O Centro Cultural da Malaposta apresenta este mês a primeira edição do Festival Theia. Ao longo de três dias (28, 29 e 30), o Dia Internacional do Jazz será celebrado no feminino com um ciclo de concertos, conferências diárias sobre a temática ‘A Mulher e o Jazz’, um ensaio visual (que contempla uma exposição, instalação e performance,) e a exibição de filmes e documentários.No que diz respeito aos concertos, o Centro Cultural, em Odivelas, recebe nomes como Paula Sousa, Mário Franco, Joana Raquel, Miguel Meirinhos, Nazaré da Silva, Bernardo Tinoco, Marta Garrett ou Inês Laginha. Sofia Sá, Clara Lacerda e Raquel Reis estreiam também um novo ensemble concebido especificamente para este novo festival.As conferências estão a cargo de Paula Gomes Ribeiro, Filipa Lowndes Vicente, Sara Serpa, José Dias, Ângela da Ponte, Teresa Gentil ou Aline Frazão. A cantora lírica Rita Maria é a curadora do festival.Sábado, dia 30, data em que se assinala o Dia Internacional do Jazz, há lugar ainda para a exibição de filmes e documentários, sobre nomes como Laurie Anderson ou Meredith Monk.Ao longo dos três dias estará também patente um Ensaio Visual com assinatura de Catarina Loura, que reúne instalação, uma performance e exposição.Os bilhetes estão à venda no local. As sessões de cinema têm o preço único de 4 euros. Já os concertos variam entre os 11 (público em geral) e os 5,5 euros (desconto para os estudantes, residentes no concelho e público sénior). As conferências e o ensaio visual/perfomance têm entrada gratuita.