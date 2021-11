A 12ª edição do Misty Fest arranca hoje com um concerto da Nopo Orchestra no Auditório de Espinho. Num festival que tem como característica distintiva a descentralização, a programação este ano inclui 26 concertos, que se vão realizar em 11 salas, de norte a sul do País.A Nopo Orchestra, que faz as honras de abertura, é um projeto do norueguês Karl Seglem com os portugueses Rão Kyao e Francisco Sales, num concerto que reúne repertório tradicional de ambos os países.