Fez um ano que os Xutos perderam Zé Pedro, o ‘Homem do Leme’

Zé Pedro morreu no dia 30 de novembro de 2017, aos 61 anos.

Foi há um ano (completado esta sexta-feira), que os Xutos & Pontapés perderam o seu ‘Homem do Leme’. Zé Pedro tinha 61 anos e morreu vítima de doença prolongada.



O carismático guitarrista e fundador da banda portuguesa estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta, até ao seu último concerto com os Xutos, no Coliseu de Lisboa, no início de novembro de 2017.



A morte do músico emocionou o País inteiro e gerou uma série de concertos de homenagem.



Em janeiro, os Xutos & Pontapés lançam um novo álbum, no 40º aniversário da banda.



O disco tem a participação de Zé Pedro em algumas das canções.