Xutos & Pontapés abrem ciclo de concertos à borla

Dez espetáculos de música com entrada gratuita vão animar o espaço do Arena Lounge, todas as segundas-feiras, até ao fim do ano.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A banda Xutos & Pontapés dá início, esta segunda-feira, no Arena Lounge do Casino Lisboa, Parque das Nações, a partir das 22h00, ao ciclo de concertos gratuitos que vai animar aquele espaço até ao final do ano.



Trata-se do programa ‘Concertos Arena Live 2018’, que prevê ainda atuações de artistas como Sérgio Godinho (dia 5 de novembro); Carolina Deslandes (12); Os Azeitonas (19) e C4 Pedro (26), entre outros.



Os Xutos, que perderam o guitarrista Zé Pedro no ano passado, estão quase a celebrar 40 anos de existência – o primeiro espetáculo do grupo aconteceu na sala Alunos de Apolo, em Lisboa, a 13 de janeiro de 1979.



Com 13 álbuns de estúdio gravados e um percurso ímpar na música portuguesa, prometem rever, no Casino Lisboa, os grandes clássicos de uma carreira cheia deles.



Este ciclo de dez concertos culminará com dois grandes espetáculos, respetivamente no Dia de Natal, protagonizado pelos Gospel Collective, e no último dia de 2018, com a banda The Gift, de Sónia Tavares.



O grupo de Alcobaça animará a festa de Réveillon do Casino, com um espetáculo ainda sem hora de início marcada.



PORMENORES

Maiores de 18

Apesar de terem entrada gratuita, os concertos são, "por imperativo legal", reservados a maiores de 18 anos.



Às segundas

Exceção feita ao espetáculo do Dia de Natal (que é na terça-feira), todos os concertos têm lugar à segunda-feira.



Hora definida

Os espetáculos do Casino têm, também, em comum, o facto de começarem todos às 22h00. Menos o do Réveillon.