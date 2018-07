Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filas de sete horas revoltam festivaleiros

Evento arranca esta sexta-feira e organização espera receber 30 mil pessoas nos dois dias de festa.

01:30

Milhares de pessoas esperaram esta quinta-feira mais de sete horas na fila para dar entrada na zona de campismo do festival Summer Fest, na Ericeira, que decorre entre hoje e amanhã. A situação que, de acordo com a explicação dada pela organização ao CM, se deveu ao facto de o "processo de registo de entradas no parque ser demorado", gerou revolta entre os festivaleiros, que pagaram mais 10 euros para antecipar em um dia a entrada no recinto.



"Disseram-nos que não estavam preparados para tanta gente. Não é admissível! Temos escaldões por estarmos tantas horas ao sol, e os alimentos que trouxemos já estão em mau estado", revelou ao fim da tarde ao CM Catarina Lourenço, que esperava na fila desde as 11h00, ainda sem perspetiva de entrar no Ericeira Camping.



A organização estima que 30 mil pessoas passem, entre hoje e amanhã, pelo Summer Fest. Neste primeiro dia, French Montana e Wet Bed Gang são os cabeças de cartaz. Amanhã atuam Joey Badass, Vic Mensa e Piruka.



Também hoje arranca o festival de música eletrónica RFM Somnii. São esperadas mais de 60 mil pessoas por dia na praia do Relógio, Figueira da Foz, até domingo. Os holandeses Yellow Claw e os suecos Steve Angelo e Axwell & Ingrosso são os principais nomes do cartaz.