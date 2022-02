Treze anos depois da sua morte, Michael Jackson vai ganhar um filme biográfico. A produção, a cargo de Graham King, o mesmo responsável por ‘Bohemian Rhapsody’, que conta a história de Freddie Mercury, ex-vocalista do Queen, promete não deixar nada por contar e abordar toda a história do ‘rei da pop’, da fama às polémicas, da infância até à sua morte. O filme conta com o aval da família do cantor, faltando revelar que valores estão a envolver o projeto e quem interpretará o artista. “Desde que Michael era pequeno, como um membro do The Jackson 5, ele amava a magia do cinema. Como família, estamos honrados em ter a nossa história de vida retratada agora”, comentou já, a propósito, Katherine Jackson, mãe de Michael Jackson.





Intitulado ‘Michael’, o filme biográfico também conta com a produção de John Branca e John McClain, detentores do espólio do artista, estando o argumento entregue às mãos de John Logan, já por três vezes nomeado para os Óscares. Para já ainda não se sabe quando poderá acontecer a estreia. ‘Michael’ será mais um filme biográfico apontado ao sucesso, à semelhança de outras produções baseadas na vida de alguns ícones da música. ‘Bohemian Rhapsody’ sobre Freddy Mercury, por exemplo, ganhou quatro Óscares e faturou 900 milhões de euros em todo o mundo. Entre os filmes de maior sucesso estão também ‘Ray’, sobre Ray Charles, ‘Tina’ (Tina Turner), ‘The Doors’ (Jim Morrison), ou ‘Rocketman’ (Elton John).