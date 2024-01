Filme mostra história de casa de sonho paredes-meias com Auschwitz

“O horror do Holocausto reside no facto de ter sido perpetrado não por monstros, mas por pessoas comuns”, afirma Jonathan Glazer, autor e realizador de ‘A Zona de Interesse’, o grande vencedor do Festival de Cannes e um dos favoritos aos Óscares. O filme, que chega quinta-feira às salas, mostra como Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante do campo de concentração de Auschwitz e um dos orquestradores da Solução Final, e a mulher Hedwig (Sandra Hüller), construíram uma verdadeira casa de sonho paredes-meias com o campo de concentração.









Ver comentários