Filme sobre incêndio em Pedrógão Grande, produzido por DiCaprio, vai ser exibido em Portugal

O documentário "From Devil's Breath", de Orlando Von Einsiedel, produzido por Leonardo DiCaprio, que aborda o grande incêndio de Pedrógão Grande de 2017, vai ser exibido esta semana em Portugal, revelou a Cinemas NOS.

De acordo com a exibidora, o filme será mostrado entre sexta-feira e domingo em Lisboa, Loulé, Viseu, Funchal, Aveiro, Braga, Matosinhos e Coimbra, no total de 24 sessões.

Os bilhetes têm "um custo simbólico de cinco euros e parte da receita será doada a um projeto de reflorestação a selecionar pela Casa do Impacto", que é um 'hub' de inovação promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, refere a exibidora.

"From Devil's Breath" é uma curta-metragem documental de 40 minutos que conta a história de sobreviventes do grande incêndio de Pedrógão Grande, no verão de 2017, que vitimou 66 pessoas.

A equipa de produção e coprodução do filme reuniu várias pessoas, entre as quais o ator Leonardo diCaprio e os jornalistas Tiago Carrasco e Catarina Fernandes Martins.

As gravações para o documentário decorreram no início de 2020 e retratam a história de Nádia Piazza, que perdeu o filho e que foi presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, de um dos feridos graves, Vítor Neves, do bombeiro Sérgio Lourenço e de Sofia Carmo, dinamizadora de projetos de reflorestação na área afetada, disse à agência Lusa o jornalista Tiago Carrasco, no final de 2021.

A história dos sobreviventes e daquilo que aconteceu em Pedrógão Grande é cruzada com o trabalho e perspetiva do ecologista inglês Thomas Crowther, com trabalho na restauração de ecossistemas, que também esteve em Pedrógão Grande e que propõe soluções para a problemática, explicou.

Segundo o jornalista, a produção chegou a pensar em fazer o filme na Califórnia (Estados Unidos) ou na Austrália, mas acabou por escolher o caso de Pedrógão Grande, "por ter sido tão devastador, tão concentrado e uma tragédia com uma enorme perda de vidas".

"From Devil's Breath", que já foi apresentado no Festival de cinema de Palm Springs (EUA) e na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), vai ser exibido no domingo, dia 13, no canal norte-americano MSNBC e fica disponível na plataforma de 'streaming' Peacock.

O filme é exibido no âmbito da série documental "Tipping Point", do apresentador Trevor Noah e da produtora Time Studios.

Orlando Von Einsiedel, que assina "From Devil's Breath", venceu um Óscar de melhor curta documental em 2017 pelo filme "Os Capacetes Brancos", sobre voluntários de equipas de socorro, na guerra da Síria.

De acordo com a exibidora Cinemas NOS, a sessão de "From Devil's Breath" no cinema Amoreiras, na sexta-feira, em Lisboa, incluirá um debate sobre alterações climáticas com o deputado Miguel Costa Matos (PS), com a coprodutora Catarina Fernandes Martins, a responsável pelo programa de reflorestação de Pedrógão Grande, Sofia Carmo, e com moderação de Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto.