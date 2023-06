"Foi um choque muito grande": Luís Aleluia visitou Natalina José na manhã do dia em que morreu

A atriz Natalina José confidenciou que esteve com Luís Aleluia na manhã do dia em que o ator morreu. "Foi um choque muito grande", disse a amiga do falecido, no programa "Em família" da TVI.



A atriz de 84 anos estava na Casa do Artista a recuperar de um acidente de viação, quando ainda estava no hospital recebeu uma mensagem de Luís Aleluia a saber da recuperação. "Disse que se precisasse podia fazer a recuperação na Casa do Artista", explica.





"Quando cheguei do hospital estava o Luís à minha espera. Ele tratou de tudo com a minha filha. Ontem [sexta-feira] de manhã ele esteve aqui no meu quarto, para saber se estava tudo bem comigo", acrescenta.Natalina José não tem a certeza que aquela visita fosse uma "despedida" do ator que morreu nessa noite, mas face ao sucedido admite que "fica com essa dúvida". A atriz destaca um homem sempre preocupado com todos "fossem colegas ou não"."Foi um choque muito grande. Pensei que fosse um pesadelo", assume Natalina, que recorda que a estreia de Luís Aleluia no teatro de revista foi com ela.