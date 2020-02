Gémeos portugueses na corrida aos Óscares

Há dois portugueses na corrida aos Óscares. Os irmãos Sérgio e Edgar Martins integram a equipa da longa-metragem espanhola ‘Klaus’, nomeada na categoria de Melhor Filme de Animação. Sérgio foi supervisor de animação desta produção e Edgar supervisor da equipa de storyboard. Naturais de Alcabideche, os gémeos de 34 anos viram no convite para integrar a equipa do filme realizado por Sergio Pablos e Carlos Martínez López o concretizar de um sonho antigo."Desde os oito anos que queríamos fazer filmes de animação e, aos 17, começámos a trabalhar em estúdios portugueses", revela. Dez anos depois, deram o salto para o mercado internacional. "Éramos fãs da banda Blink-182, contactámos o vocalista, Tom Delonge, com um pequeno teste de animação. Ele gostou e decidiu investir numa curta-metragem. Juntámos um grupo de amigos no meu apartamento para produzir o filme, e quando foi partilhado online, tivemos várias propostas para trabalhar no estrangeiro, incluindo a do Sergio Pablos para trabalhar no ‘Klaus’. Foi um choque termos papéis tão cruciais no projeto, visto que ele é um dos nossos ídolos desde a juventude", lembra Sérgio.Uma história de sucesso que culmina agora com a nomeação para os Óscares – que são entregues este domingo, depois de já terem ganho os Annie, os ‘Óscares da animação’, e os BAFTA. Agora, Edgar está nos EUA a trabalhar com o realizador mexicano Guillermo del Toro numa nova versão de ‘Pinocchio’ e Sérgio continua em Espanha a trabalhar para os SPA Studios. Este domingo vão estar a torcer pela vitória de ‘Klaus’.