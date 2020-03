Genesis de regresso mas sem Peter Gabriel

Os Genesis estão de volta aos palcos. Treze anos depois da última reunião, os elementos fundadores Tony Banks (teclista) e Mike Rutherford (baixista), bem como o vocalista Phil Collins (entrou para o grupo em 1971) e o guitarrista Daryl Stuermer (entrou em 1978), vão voltar a encontrar-se para dez espetáculos no Reino Unido.A digressão intitulada ‘The Last Domino? Tour 2020’ inicia-se a 16 de novembro, em Dublin (Irlanda), e termina a 11 de dezembro, em Glasgow (Escócia). Pelo meio, o grupo atua em Belfast, Liverpool, Newcastle, Londres, Leeds, Birmingham e Manchester.De fora continua Peter Gabriel, que em 2007 já tinha declinado o convite dos antigos companheiros para celebrar os 40 anos do grupo, na altura através da digressão ‘Turn It On Again’.Uma das particularidades deste reencontro tem que ver com o facto da bateria vir a ser ocupada por Nicholas Collins, filho de Phil, que, aos 69 anos, já avisou que não tem mais condições para tocar, por causa de uma lesão nas costas. Recorde-se que tem sido recorrente ver Phil Collins nos seus espetáculos a solo com a ajuda de uma bengala.Por saber ficam para já os valores que envolvem este regresso dos Genesis ao ativo.Os Genesis formaram-se em 1967, quando os seus fundadores Anthony Phillips, Peter Gabriel, Mike Rutherford e Tony Banks eram colegas no colégio interno Charterhouse School.Considerados uma das maiores grupos da história do rock, os Genesis venderam entre as décadas de 70 e 90 mais de 130 milhões de discos.O vocalista fundador Peter Gabriel deixou o grupo em 1975, alegando sentir-se cada vez mais distante da banda.