Gipsy Kings abrem festival do Crato maior do que nunca

Gipsy Kings, Pedro Abrunhosa, Gentleman e, em estreia, Ivete Sangalo são, este ano, as grandes atrações do Festival do Crato, que, na sua 35ª edição, "tem o maior recinto de sempre" e espera uma enchente de mais de 100 mil pessoas (75 mil festivaleiros e "entre 25 e 35 mil visitantes" na zona da feira de artesanato e gastronomia).A festa que todos os anos anima a histórica vila alentejana arranca amanhã, com Gipsy Kings, e prolonga-se até dia 31, com várias novidades. Para já, o recinto está maior, embora a lotação se mantenha igual: "15 mil pessoas por dia, para garantir o bem-estar de quem nos visita", diz Joaquim Diogo, presidente da Câmara do Crato. Depois, traz dois nomes "há muito desejados pelos alentejanos": a brasileira Ivete Sangalo e o alemão Gentleman."O Gentleman foi o segundo artista que convidámos para esta edição – e ele disse logo que sim", conta o autarca.Já Pedro Abrunhosa, que atua na quinta-feira, "preparou um concerto especial para o festival e promete, em duas horas e meia, presentear o público com uma noite inesquecível", conclui Joaquim Diogo.O passe para os cinco dias do festival custa 40 euros, mas por mais 10 euros o visitante tem direito a camping ocasional.Os bilhetes diários têm preços variáveis: custam 10 euros nos dias 27, 28 e 29; e 15 euros nos dias 30 e 31.Joaquim Diogo diz que o festival custou 700 mil euros mas despesa deverá ser coberta pelas receitas obtidas.