Glitter e adereços dão cor ao NOS Primavera Sound

A corrida ao NOS Primavera Sound foi mais colorida ao segundo dia. As previsões de possibilidade de chuva a 0% trouxeram à encosta verde do Parque da Cidade, no Porto, mais glitter na cara e nos corpos dos festivaleiros, roupas extravagantes e, principalmente, muito menos tecido a cobrir a pele.Lúcia Branco, de 26 anos, veio com uma amiga de Lisboa vestida a rigor, com purpurinas e pedrinhas de cristais no rosto. "É a minha primeira vez aqui, temos amigos no Porto e resolvemos experimentar o festival que dizem ser o melhor do País", referiu, ansiosa pelos concertos de J Balvin e ProfJam. "Se não fosse estar sol, já não vinha assim vestida e preparada", concluiu.Pontual e todo vestido de branco, o rapper ProfJam inaugurou esta sexta-feira o Palco Super Bock debaixo de um sol que queimava. A energia de um artista das rimas que não consegue estar parado transferiu-se, sem que fosse preciso pedir duas vezes, para os fãs que assistiam ao concerto e que corresponderam com os movimentos no ritmo certo. "É um sonho estar aqui. Já vi neste festival o Kendrick Lamar e hoje atuo eu", mencionou o "prof dos putos da nova gen".Foi por ProfJam, mas também por J Balvin, que as amigas Vera e Sofia decidiram ir. "É a nossa primeira vez cá, mas já queremos voltar para o ano. É o maior festival do Porto e este é de certo o melhor ambiente, com a natureza pelo meio", referiu Vera Ramos, de 22 anos.Interpol e James Blake eram também dos nomes mais aguardados da noite desta sexta-feira.