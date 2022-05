A coleção de arte do investidor Joe Berardo vai deixar de estar em exposição no Centro Cultural de Belém (CCB), Lisboa. O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, a decisão do Governo de denunciar o protocolo, assinado em 2006, e que se renovaria automaticamente no final deste ano (caso não fosse denunciado até 30 de junho), entre o Estado e o colecionador de arte.









Ver comentários