A limpeza do graffiti inscrito no domingo no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, começou ao início da tarde de segunda-feira, após peritagem no local, e ficou concluída pelas 00h15 de segunda-feira, informou a EGEAC. A empresa municipal adiantou ainda que o monumento “está incluído nos circuitos da Polícia Municipal, com rondas periódicas que serão agora reforçadas”.









De acordo com a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação ao crime de dano qualificado, foi identificada como suspeita uma cidadã estrangeira, que já terá praticado atos de natureza similar noutros locais e que, entretanto, se ausentou do território nacional. A responsável será Leila Lakel, estudante francesa de arte em Paris, que se assume também como ativista política. Numa publicação na rede social Instagram, a jovem colocou uma imagem do Padrão dos Descobrimentos vandalizado com a mensagem ‘It’s a wrap. Bye, Lisboa’ (em português, ‘Chegou ao fim. Adeus, Lisboa’).

Recorde-se que a operação de limpeza do monumento teve um custo de 2800 euros, que será assegurado pela EGEAC. Em causa está um graffiti com cerca de 20 metros com a frase: “Velejando cegamente por dinheiro, a Humanidade afunda-se num mar escarlate.”



Ano em que o Padrão dos Descobrimentos foi erguido pela primeira vez. Em 1960, por ocasião dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique, foi reconstruído em betão e cantaria de pedra rosal de Leiria.

Expansão ultramarina



Da autoria do arquiteto Cottinelli Telmo (1897–1948) e do escultor Leopoldo de Almeida (1898–1975), a obra evoca a expansão ultramarina portuguesa. Tem a forma de uma caravela, levando à proa o Infante D. Henrique. Tem 56 m de altura e 46 m de comprimento.