Desde que a greve de argumentistas norte-americanos teve início, no dia 2, muitas das produções mais vistas do momento ficaram em pausa. Foi este o caso da prequela de ‘A Guerra dos Tronos’, ‘House of the Dragon’, de ‘Stranger Things’ ou do novo ‘Blade’ da Marvel, assim como de muitos novos episódios das séries mais vistas do momento: ‘The Last of Us’, ‘Euphoria’, ‘Evil’ ou ‘Yellowjackets’.









