Guitarra de Kurt Cobain vendida por 5,3 milhões de euros

A guitarra acústica do músico Kurt Cobain, fundador e vocalista dos Nirvana, foi vendida no último sábado por 5,3 milhões de euros, durante um leilão, promovido pela Julien’s Auctions. O instrumento musical com várias décadas - uma Martin D-18E de 1959 - foi adquirida por Peter Freedman, diretor-executivo da empresa Rode Microphones.A venda milionária da guitarra usada por Cobain no mítico concerto MTV Unplugged, de 1993, destronou a de David Gilmour, dos Pink Floyd, que levou a leilão , em 2019, uma das suas Stratocaster, comprada por 3,5 milhões de euros. O evento, que decorreu no fim de semana em Beverly Hills, na Califórnia, EUA, levou a leilão outras peças importantes dos Nirvana, tais como um poster assinado de ‘Nevermind’, comprado por 50 mil euros, a câmara usada na sessão fotográfica da banda para a revista SPIN, em 1992, bem como as fotografias captadas e os respetivos negativos, por 31 mil euros. Vários passes de acesso aos bastidores dos espetáculos também estavam disponíveis para compra por 458 euros cada.Para muitos dos admiradores e fanáticos da mítica banda norte-americana, a venda desta guitarra representa a possibilidade de revisitar um dos períodos de auge do grupo de rock. O concerto filmado em Nova Iorque e lançado após a morte de Kurt Cobain, em abril de 1994, tornou-se uma das referências discográficas dos Nirvana, que marcaram toda uma geração.