Há um novo baloiço de sonho em Portugal

Com mais de sete metros de altura, há um novo baloiço de sonho para quem gosta de 'voar' com uma vista deslumbrante. O novo baloiço do Mezio pode ser encontrado na Serra do Soajo, em Cabana Maior, Arcos de Valdevez.

"Perfeito para relaxar e desfrutar da mais bela paisagem 360° do alto do Mezio, zona privilegiada da serra do Soajo e do PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS, considerada pela UNESCO Reserva Mundial da BIOSFERA, uma vista que alcança longas distâncias", é assim que a página que gere este ponto de turismo o caracteriza.