É o fim de Indiana Jones... pelo menos para Harrison Ford. O ator, de 80 anos, confirmou que, ao final de quatro décadas, vai finalmente e em definitivo pendurar o chapéu e o chicote de uma das personagens mais famosas da história do cinema. "Não vou voltar a andar aos trambolhões por vossa causa. Mas muito obrigado por isto", disse Harrison Ford, durante a sessão de apresentação do quinto filme da saga no Lucasfilm na D23 Expo, evento anual para os fãs da Disney, na Califórnia.









Ver comentários