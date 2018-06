Haruki Murakami estreia programa de rádio em agosto

Escritor japonês criou rúbrica que se dedicará à música e à corrida.

O escritor japonês Haruki Murakami, autor de "Tokio Blues", estreia, no dia 05 de agosto, em Tóquio, o seu primeiro programa de rádio que se dedicará à música e à corrida, em particular as maratonas, "duas paixões" do romancista.A música clássica, o jazz e o rock são os géneros musicais que o programa "Run & Songs" terá e que têm influenciado a obra e a carreira do escritor, adiantou hoje a sua editora, a japonesa Shincho.Também as maratonas, em que o autor de "Auto-Retrato do Escritor Enquanto Corredor de Fundo" participa anualmente, terão espaço neste programa da Tokio Fm, confirmado hoje, em comunicado, pela editorial do escritor, um dos autores mais vezes apontado como provável vencedor do Nobel da Literatura, na última década.Este programa vai ter uma duração de 55 minutos e irá para o ar às 19h00 (11h00 em Portugal), nos canais da rádio japonesa, e também na plataforma Radiko, na internet, segundo a informação hoje divulgada.A ideia do programa nasceu de uma espécie de consultório 'online', que o escritor manteve em 2015, que tinha por objetivo responder a perguntas, preocupações e curiosidades dos leitores, e que levou à publicação, no mesmo ano, do livro "O espaço do Sr. Murakami" (segundo a edição brasileira).Para o programa de rádio, os 'leitores/ouvintes' de Murakami podem enviar perguntas sobre música ou outras questões, até 10 de junho, através de uma página 'online' criada pela emissora de rádio.O amor pela música já levou Murakami a trabalhar numa loja de discos, e a ser proprietário de um clube de jazz.Na sua obra identifica-se o gosto musical em títulos como "Dança, dança, dança", editado em Portugal em 2007, "Ouve a Canção do Vento & Flíper".Haruki Murakami, que tem editados em Portugal livros como "Kafka à Beira-Mar" (com mais de 15 mil exemplares vendidos), "Sputnik, Meu Amor" e "1Q84", foi considerado pelo jornal The Guardian como um dos "grandes romancistas vivos" e pelo, Los Angeles Times, a "mais peculiar e sedutora voz da moderna ficção".O site está disponível em Murakami Radio