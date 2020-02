A faceta de atriz de Rosa Lobato de Faria vai ser evocada na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro, na Sala Lisboa do El Corte Inglés, em Lisboa, pelo comediante Herman José, que com ela contracenou em diversas ocasiões.

Conhecida também como escritora e letrista, Rosa Lobato de Faria morreu em 2010, aos 77 anos, e os seus herdeiros doaram o seu espólio literário à Socieade Portuguesa de Autores.

O colóquio de Herman José está marcado para as 18h30 e tem entrada livre.



