A primeira mulher a dirigir a Filarmónica de Berlim, Lydia Tár, é homossexual. No auge da carreira e do sucesso vê-se confrontada com uma acusação grave: diz-se que usa a posição de poder para se aproveitar sexualmente das mulheres que trabalham na orquestra. Será verdade?



É este o enredo, resumido, do filme-sensação ‘Tár’, com que Todd Field regressa à realização (15 anos depois do último trabalho) e que já valeu à atriz Cate Blanchett duas distinções como Melhor Atriz: o Globo de Ouro e o Prémio da Crítica.









