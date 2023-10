Ao celebrar 37 anos, a Rádio Festival retoma a Gala do Fado, no Coliseu do Porto, após uma pausa de três anos, devido à pandemia. E este ano quem vai receber o prémio Joel Pina (guitarrista de Amália Rodrigues) é o autor, cantor e compositor Paulo de Carvalho.



"Esta gala é o ponto alto do fado na cidade do Porto, um género que tem muitos apreciadores e que nós, na Rádio Festival, teimamos em valorizar", disse ao Correio da Manhã o diretor da emissora, Alberto Rocha.









