Ícone da pornografia acusado de homicídio

Uma das maiores estrelas do mundo da pornografia, Nacho Vidal, foi detida na semana passada em Valência, Espanha, acusado de homicídio por negligência e crime contra a saúde pública, estando agora a aguardar julgamento em liberdade.Há onze meses que o ator, de nome verdadeiro Ignacio Jordá González, está a ser investigado pela morte do fotógrafo de moda Jose Luis Abad, na sua casa de Enguera (Valência), em julho de 2019, durante um ritual com DMT, substância alucinogéna proveniente do sapo-bufo. Vidal foi acusado juntamente com uma prima e um assistente, que também participaram na cerimónia e que a filmaram com um telemóvel.No vídeo, que serve de prova no processo, é possível ver Abad a inalar DMT e a cair inanimado. No início ninguém estranha, pois julgam tratar-se de um efeito da substância, até que Vidal começa a atirar-lhe água e ele não responde. Só nessa altura, 22 minutos depois, foi chamada uma ambulância.O ator ainda tentou reanimar o amigo, que sofreu um enfarte do miocárdio, mas sem sucesso. Em comunicado enviado à imprensa, Vidal assume estar inocente e diz sentir-se "profundamente afetado" com o "lamentável acidente".Nacho Vidal, 46 anos, nasceu em Mataró e deixou a escola aos 14 para ajudar a família. Foi músico e pugilista antes de enveredar pelo porno, tornando-se protegido de Rocco Siffredi.Nacho participou em mais de 1500 filmes e realizou outros tantos, antes de se aposentar, em 2005. Meses depois voltou à pornografia.O veneno do sapo-bufo é utilizado na desintoxicação de drogas, podendo esse ter sido o objetivo do ritual que matou Abad.