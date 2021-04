"Ilibar Sócrates e Salgado por corrupção é passar carta branca ao roubo institucional", diz Pedro Abrunhosa

, por deficiências processuais, Sócrates e Salgado dos crimes de corrupção, é passar uma carta branca ao roubo institucional", segundo uma publicação no Facebook.Pedro Abrunhosa diz que há muitas razões para alarme social. "Guardem as pratas e fechem as portas - os vilões estão à solta. Uns esperam voltar ao poder. Outros esperam saqueá-lo", atirou o músico.